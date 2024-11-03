S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselterek, kredi notu görünümünü de "durağan" olarak belirledi.

Türkiye'nin kredi notunu değerlendiren S&P Kıdemli Direktörü Frank Gill, bunun tek bir yıl için oldukça yüksek bir not artışı olduğunu ve iyi habere işaret ettiğini belirtti.

Gill, milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin de çarpıcı bir tahminde bulundu. Gill, "Gelir politikasına ilişkin kararların Orta Vadeli Program kapsamında gelecek yılki enflasyon hedefiyle yakından koordine edilip edilmeyeceğini izliyoruz. Asgari ücret artışı geçmiş enflasyonla daha uyumlu olursa, manşet enflasyonu ne kadar hızlı düşürebilecekleri konusunda soru işaretleri oluşabilir." dedi.

Beklenti yüzde 30

"Beklentimiz, asgari ücretin muhtemelen enflasyon hedefi ile geçen yıl ve bu yılın sonundaki enflasyon arasında bir ortalamada artırılması yönünde." diyen Gill, "Bu yıl sonunda enflasyonu yaklaşık yüzde 44 olarak öngörüyoruz. Yani yüzde 44 ile hedef olan yüzde 17'nin ortalaması yaklaşık yüzde 30. Bu açıkçası önemli bir karar çünkü yaşam maliyeti çok arttı. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil ama bence Türkiye'deki baskılar Avrupa ve Doğu Avrupa'dakinden daha yoğun oldu. Bu açıdan, dezenflasyonun uzun zaman alacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.