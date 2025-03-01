S&P’den Fransa’ya kötü haber: Kredi notu görünümü aşağı çekildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Fransa’nın kredi notunu "AA-" seviyesinde teyit ederken, ekonomik belirsizlikler ve bütçe açıklarının kontrol altına alınmasındaki zorluklar nedeniyle ülkenin kredi notu görünümünü "negatif"e revize etti.

S&P Global tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın kamu maliyesi üzerindeki baskılara ve reform süreçlerine yönelik sınırlı siyasi desteğe dikkat çekildi. Açıklamada, ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunun "AA-", kısa vadeli notunun ise "A-1+" seviyesinde korunduğu belirtildi.

Fransa’daki azınlık hükümetinin 5 Şubat’ta 2025 bütçesini onayladığı hatırlatılan raporda, bütçe konsolidasyonuna yönelik siyasi desteğin yetersiz olduğu ifade edildi. S&P Global, 2025 bütçesinin, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yaklaşık yüzde 0,4’ü oranında açık azaltmayı hedeflediğini, ancak bu azaltımın büyük ölçüde geçici vergi önlemlerine dayandığını belirtti. 2025 sonrası mali stratejinin ise halen belirsizliğini koruduğuna dikkat çekildi.

Büyüme yavaşlıyor, borç baskısı artıyor

S&P Global, Fransa’nın GSYH büyümesinin 2024 yılında yüzde 1’in altına düşeceğini öngörerek, bu durumun ülkenin mali görünümünü daha da zorlaştıracağını vurguladı. Açıklamada, "2028 yılına gelindiğinde Fransa’nın ortalama borç maliyetinin nominal GSYH büyümesine yaklaşık olarak eşit olacağını öngörüyoruz." denildi.

Bu öngörünün, Fransa’nın borç-GSYH oranını düşürebilmesi için 2001 yılından bu yana başaramadığı birincil bütçe fazlasını vermesi gerektiği anlamına geldiği belirtildi. S&P Global, bu nedenlerle Fransa’nın kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdüğünü açıkladı.