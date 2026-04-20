S&P'den Merkez Bankası faiz tahmini: İndirim için tarihi açıkladı

S&P Global Market Intelligence, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde değişiklik beklemediğini bildirdi.

Kurumun Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, değerlendirmesinde, "Bankanın likiditeyi sıkılaştırmaya ve faiz dışı diğer önlemlere devam etmesi muhtemel" ifadelerini kullandı.

Faiz indirimi için riskler sürüyor

Birch ayrıca, "Yükselen ithal enflasyon baskıları, genişleyen cari açık, kısıtlı yabancı sermaye girişleri, daha büyük tahvil getiri farkları ve düşük döviz rezervleri, merkez bankasının faiz indirimine yeniden başlamasına karşı argümanlar oluşturuyor" dedi.

Aralık ayını işaret etti

İran kaynaklı gelişmelere de değinen Birch, "belirsiz etkisinin" daha uzun sürebileceğini ve bunun enflasyonu düşürmeye yönelik önceki çabaları sekteye uğratabileceğini belirtti. Birch, faiz indirim sürecinin aralık ayından önce yeniden başlamasını öngörmüyor.

Gözler 22 Nisan’daki kararda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını 22 Nisan’da açıklayacak. Bloomberg HT tarafından gerçekleştirilen ankete göre, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Orta Doğu’daki gerilimin artmasıyla birlikte faiz indirimi beklentileri temmuz ayına ötelenmiş durumda.

Kredi notu teyit edildi

Öte yandan S&P Global Ratings, geçtiğimiz cuma günü Türkiye’nin kredi notunu "BB-/B" seviyesinde, görünümünü ise "durağan" olarak korudu. Kuruluş, enerji fiyatlarında yaşanabilecek şokların yönetimi ile döviz rezervlerinde sağlanacak iyileşmenin olası bir not artışı açısından belirleyici olacağını vurguladı.