S&P'den Türkiye değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Kredi notu ve görünümde bir değişiklik beklenmiyordu.

S&P'nin değerlendirmesinde Türkiye'nin bu yıl sağlanan destekler, ihracatta güçlü toparlanma ve iç aktivite ile yüzde 8,6 büyümesinin beklentiği belirtildi.

S&P, net kamu borcunun GSYH'ye oranının bu yıl sonunda yüzde 34 olmasını beklediklerini açıkladı.

Açıklamada, tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun zayıf, para politikasının ise öngörülemez olduğuna vurgu yapıldı.



S&P, "Enflasyon yıllık yaklaşık yüzde 20 ile derecelendirdiğimiz 137 ülke arasında 8. sırada bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bankacılık sisteminde risklerin artması durumunda notların düşürülebileceği uyarısı yaptı.