  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. S&P'den Türkiye değerlendirmesi
Takip Et

S&P'den Türkiye değerlendirmesi

S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun hala zayıf, para politikasının ise öngörülemez olduğuna vurgu yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Kredi notu ve görünümde bir değişiklik beklenmiyordu.

S&P'nin değerlendirmesinde Türkiye'nin bu yıl sağlanan destekler, ihracatta güçlü toparlanma ve iç aktivite ile yüzde 8,6 büyümesinin beklentiği belirtildi.

S&P, net kamu borcunun GSYH'ye oranının bu yıl sonunda yüzde 34 olmasını beklediklerini açıkladı.

Açıklamada, tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun zayıf, para politikasının ise öngörülemez olduğuna vurgu yapıldı. 

S&P, "Enflasyon yıllık yaklaşık yüzde 20 ile derecelendirdiğimiz 137 ülke arasında 8. sırada bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bankacılık sisteminde risklerin artması durumunda notların düşürülebileceği uyarısı yaptı.

Etiketler
EKONOMİDE SON 24 SAAT