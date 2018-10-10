S&P'den Türkiye için 'resesyon' uyarısı

10 Ekim 2018

Türkiye ve Arjantin'in ödemeler dengesi pozisyonlarının 2018 başından bu yana kayda değer stres, baskı altında olduğunu belirten S&P Global, yıl başından bu yana Türki Lirası'nın yüzde 40'a yakın, Arjantin Pesosu'nun da neredeyse yüzde 50 değer kaybettiğini belirtti.

Lira ve pesoda değer kayıplarının mekez bankalarının faiz artırımlarına rağmen gerçekleştiğine işaret eden S&P, "Faiz artırımları aynı zamanda, özel sektörün hali hazırnda zorlu olan finansal şartlarının daha da sıkılaşmasına katkı yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu ani dış ayarlamanın yansımalarının Arjantin ve Türkiye ekomnomilerinin önümüzdeki aylarde resesyona girmesine yol açacağı görüşünü dile getiren S&P, "Her iki ülkenin kısa vadeli ekonomik performanslarının keskin şekilde kötüleşeceğini öngörüyoruz. Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 büyümenin ardından 2018'in ikinci yarısında resesyona girmesini ve 2019'da yüzde 0.5 daralmasını bekliyoruz. Arjantin ekonomisi gelecek yıl durgunluğa girmeden önce bu yıl yüzde 2 daralacak" ifadelerini kullandı.

S&P Global Rating analisti Maxim Rybnikov yaptığı değerlendirmede, "Arjantin ve Türkiye'nin görünümlerinin istikrar kazanması, büyük ölçüde iki hükümetinde güvenilik politika yanıtları verme kabiliyetlerine bağlı" dedi.

(Kaynak: Foreks)