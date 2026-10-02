S&P’den Türkiye’nin kredi notuna ilişkin fon krizi mesajı: “Aşağı yönlü baskı oluşturmuyor”

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings’ten Türkiye’de devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri konusunda açıklama geldi. Kuruluşun Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Ülke Kredi Notları Direktör ve Lider Analisti Karen Vartapetov, sürecin şu ana kadar finansal sistem üzerinde geniş çaplı bir etki oluşturmadığını belirtti.

S&P Global Ratings’in Türkiye’ye ilişkin 2026 yılındaki ikinci kredi notu ve görünüm değerlendirmesinin 16 Ekim’de yayımlanması bekleniyor. Kuruluş, nisandaki son değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu “BB-/B” olarak teyit etmiş, not görünümünü ise “durağan” olarak korumuştu.

S&P: Düzenlemeler ve politika tepkisi hızlı ve ikna edici

Karen Vartapetov, fon soruşturması kapsamında otoritelerin ortaya koyduğu düzenlemeler ile politika tepkisini “hızlı ve ikna edici” olarak nitelendirdi.

Vartapetov, gelişmelerin kontrol altına alındığını ve daha geniş finansal sistem üzerinde olumsuz bir etki görülmediğini ifade etti.

Türkiye ekonomisine yönelik güven ve algının süreçten olumsuz etkilendiğine dair fazla kanıt bulunmadığını söyleyen Vartapetov, makroekonomik sonuçlar açısından da şu ana kadar önemli bir gelişme görülmediğini belirtti.

Döviz kuru, dolarizasyon ve bankacılık likiditesinde büyük tepki görülmedi

S&P’nin takip ettiği döviz kuru, dolarizasyon ile finans ve bankacılık sektörünün finansal likiditesi gibi alanlarda fazla bir tepki yaşanmadığını belirten Vartapetov, fon krizinin şu ana kadar oldukça izole göründüğünü söyledi.

Vartapetov, yönetişim kalitesi, hukukun üstünlüğü ve politika yapımının etkinliği konusunda sorular bulunabileceğini de ifade etti.

Fon krizi kredi notunu etkiler mi?

S&P analisti, fonlarla ilgili gelişmelerin izole kalması halinde Türkiye’nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı beklemediğini belirtti.

Vartapetov, fon krizinin izole kalması ve hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkilerin sınırlı kalacağını söyledi.

Bununla birlikte fonlara ilişkin gelişmeler S&P’nin kredi notu komitesinde ele alınacak. Vartapetov, sürecin muhtemelen bir risk olarak vurgulanacağını ancak şu aşamada önemli makroekonomik etkiler ortaya çıktığına dair belirgin bir kanıt görmediklerini ifade etti.

Sürecin “dar bir varlık sınıfıyla sınırlı kalması halinde” yatırımcı duyarlılığı açısından “oyun değiştirici” bir etki yaratmasını beklemediğini de belirtti.

S&P’nin Türkiye için enflasyon ve büyüme beklentisi

Karen Vartapetov, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme ve enflasyon beklentilerini de açıkladı.

S&P, Türkiye’de 2026 yılı ortalama enflasyonunu yüzde 30 seviyesinde, ekonomik büyümeyi ise yüzde 3’e yakın öngörüyor.

Rezervlerdeki toparlanma kredi notunu destekliyor

Vartapetov’a göre rezerv yeterliliği, Türkiye’nin kredi notu açısından en önemli parametrelerden biri.

Türkiye’nin 2026’ya rekor seviyedeki rezervlerle başladığını belirten Vartapetov, Merkez Bankası’nın enerji fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerini kontrol altına almak için rezervlerin bir bölümünü kullandığını, ardından bunun bir kısmını yerine koyduğunu söyledi.

Brüt rezervlerin ocak-şubat seviyelerinin bir miktar altında olduğunu ifade eden Vartapetov, rezervlerdeki toparlanmanın Türkiye’nin kredi notunu destekleyici nitelikte olduğunu belirtti.