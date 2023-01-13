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SPK 21 internet sitesi için harekete geçti

SPK, 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için harekete geçti.

Kurul; Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.