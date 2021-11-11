SPK, 3 halka arz başvurusunu onayladı

Kurul, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin 350 milyon lira bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

Ulusal Faktoring AŞ'nin 200 milyon lira borçlanma araçları başvurusunu onaylayan Kurul, Şekerbank T.A.Ş'nin 1,5 milyar lira, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 25 milyar lira (Tahvil/Finansman Bonosu) ve 5 milyar lira (Yapılandırılmış Borçlanma Aracı) borçlanma araçları başvurusunu onayladı.

Kurul, Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret AŞ'nin (KRSTL) pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle Tevfik Nusret Pamukçu'ya 2 milyon 60 bin 595 lira 32 kuruş ve Mehmet Emre Cihangir'e aynı sebeple 2 milyon 630 bin 188 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Mine Tozlu Sineren'e ise kurula gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte belge sunulması sebebiyle 586 bin 969 lira, Abaküs Denetim'e Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırı değerleme raporları hazırlanması nedeniyle 325 bin 617 lira, Alternatif Denetim'e aynı sebeple 338 bin 88 kuruş, ATIG Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye faaliyet izinlerinden tamamen feragat edilmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 51 bin 236 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.