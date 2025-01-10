SPK 4 şirkete sermaye artışı için onay verdi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Desa Deri, Ege Profil, Batıçim ve Güler Yatırım Holding'in toplamda milyarlarca lira bedelsiz ve bedelli sermaye artırımı yapmasına onay verdi. Şirketlerin sermaye artışları, iç kaynaklardan ve bedelli yöntemlerle gerçekleşecek.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 10 Ocak 2025 tarihli haftalık bülteninde dört şirketin sermaye artırım taleplerine onay verdi. Açıklamaya göre, şirketler toplamda milyarlarca lira bedelsiz ve bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek.
Onay alan şirketler ve sermaye artış detayları
Desa Deri Sanayi ve Ticaret AŞ
Mevcut Sermaye: 245 milyon TL
Artış Miktarı: 245 milyon TL (Tamamı iç kaynaklardan, bedelsiz)
Yeni Sermaye: 490 milyon TL
Ege Profil Ticaret Sanayi AŞ
Mevcut Sermaye: 80,98 milyon TL
Artış Miktarı: 464,02 milyon TL (Tamamı iç kaynaklardan, bedelsiz)
Yeni Sermaye: 545 milyon TL
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ
Mevcut Sermaye: 180 milyon TL
Artış Miktarı: 5,4 milyar TL (Tamamı iç kaynaklardan, bedelsiz)
Yeni Sermaye: 5,58 milyar TL
Güler Yatırım Holding AŞ
Mevcut Sermaye: 120 milyon TL
Artış Miktarı: 240 milyon TL (Bedelli) ve 240 milyon TL (İç kaynaklardan, bedelsiz)
Yeni Sermaye: 600 milyon TL