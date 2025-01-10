SPK 4 şirkete sermaye artışı için onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 10 Ocak 2025 tarihli haftalık bülteninde dört şirketin sermaye artırım taleplerine onay verdi. Açıklamaya göre, şirketler toplamda milyarlarca lira bedelsiz ve bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Onay alan şirketler ve sermaye artış detayları

Desa Deri Sanayi ve Ticaret AŞ

Mevcut Sermaye: 245 milyon TL

Artış Miktarı: 245 milyon TL (Tamamı iç kaynaklardan, bedelsiz)

Yeni Sermaye: 490 milyon TL

Ege Profil Ticaret Sanayi AŞ

Mevcut Sermaye: 80,98 milyon TL

Artış Miktarı: 464,02 milyon TL (Tamamı iç kaynaklardan, bedelsiz)

Yeni Sermaye: 545 milyon TL

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ

Mevcut Sermaye: 180 milyon TL

Artış Miktarı: 5,4 milyar TL (Tamamı iç kaynaklardan, bedelsiz)

Yeni Sermaye: 5,58 milyar TL

Güler Yatırım Holding AŞ

Mevcut Sermaye: 120 milyon TL

Artış Miktarı: 240 milyon TL (Bedelli) ve 240 milyon TL (İç kaynaklardan, bedelsiz)

Yeni Sermaye: 600 milyon TL