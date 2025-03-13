SPK 6 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı

SPK bültenine göre Kurul, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme'nin 432 milyon 582 bin 985 lira, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret'in 400 milyon lira, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret'in 375 milyon lira, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 335 milyon 548 bin 655 lira, Ral Yatırım Holding'in 270 milyon lira ve Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret'in 63 milyon 916 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Ayrıca Nurol Yatırım Bankası'nın 15 milyon lira, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin 3 milyon lira, Mercedes-Benz Finansman Türk'ün 2 milyon 100 bin lira, VDF Filo Kiralama'nın 2 milyon lira, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret'in 600 bin lira, Denge Varlık Yönetim'in 500 bin lira ve Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret'in 750 bin dolar tutarındaki tahvil ve finansman bonosu şeklindeki borçlanma aracı ihraç başvurusu kabul edildi.

Öte yandan Kurul, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi ve Neo Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi fonlarının kurulması talebini olumlu karşılarken, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Altıncı ile Hedef Portföy Yönetimi AŞ Mastertürk Proje'ne yatırım fonu ünvanı verilmesi talebini onayladı.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler'in portföy saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmesine karar veren Kurul, ANATOLIA Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi'nin gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları kurmak ve yönetmek ile sınırlı olmak üzere faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebini olumlu karşıladı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

Kurul, pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Investrade Portföy Yönetimi'ne toplamda 986 bin 45 lira ve iki kişiye ise 11 milyon 678 bin 310'ar lira idari para cezası uygulanmasına karar verirken, 12 kişi hakkında da suç duyurusu yapılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul, 5 internet sitesine yönelik sosyal medya hesapları ve uygulamalara erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına da kararlaştırdı.