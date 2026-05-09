SPK açığa satış yasağını 26 Mayıs'a kadar uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan duyuruya göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirler 26 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek.

SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kurulumuzun 25.04.2026 tarihli ve 2026/27 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 25.04.2026 tarihli ve 27/807 sayılı Kararı’nda öngörülen;

- Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

- Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 26.05.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasının devam edilmesine karar verilmiştir."