SPK, Alfa Solar Enerji'nin pay başına 58,50 liradan halka arzını onayladı

SPK'nin haftalık bülteni yayınlandı.

Kurul, Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 300 milyon lira, Eko Faktoring AŞ'nin 175 milyon lira, Sümer Faktoring AŞ'nin 84,5 milyon lira, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 2 milyar lira, PhillipCapital Menkul Değerler AŞ'nin 703 milyon 350 bin lira, Fiba Faktoring AŞ'nin 100 milyon lira, Orfin Finansman AŞ'nin 500 milyon lira, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar lira ve TEB Faktoring AŞ'nin 940 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Ziraat Portföy Yönetimi AŞ'nin Fonlabüyüsün Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verildi.

Suç duyurusu ve idari para cezaları

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 16 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.