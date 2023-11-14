SPK Başkanı Gönül: Gayrimenkul değerlemesi vergi kaybını önler

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ile Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyince İstanbul'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Değerleme Uzmanları Forumu'na katıldı.

Gönül, gayrimenkullerin değerlerinin gerçeğe uygun olarak raporlanmasının sermaye piyasasında şeffaflığın artırılması ve yatırım kararlarının etkinliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

SPK başkanıi gayrimenkullerin finansal sistemdeki temel teminat unsuru olmasının yanı sıra işletmelerin aktiflerinde önemli bir yer de tuttuğunu kaydetti.

'Vergi kaybını önler'

Gönül, sektörde 159 gayrimenkul değerleme kuruluşunun faaliyet gösterdiğini belirterek 15 bin 744 kişinin 'Gayrimenkul Değerleme Lisansı' bulunduğunu, 6 bin 444’ünün aktif olarak çalıştığını dile getirdi.

SPK başkanı şöyle devam etti: "Yıllık ortalama 1 milyon civarında gayrimenkul değerleme raporu üretilmektedir. Tüm tapu işlemleri için gayrimenkul değerlemesi yapılması, gerek vergi kaybını önlemesine gerekse hem alıcının hem de satıcının değer konusunda daha sağlıklı ve sağlam işlem yapabilmesine imkan verecektir."