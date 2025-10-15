SPK Başkanı Gönül: Kadınların sermaye piyasalarındaki görünürlüğünü artırıyoruz

BTK’de gerçekleştirilen Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı’na SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu katıldı.

Program, SPK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde başlatılan yeni finansal eğitim seferberliğinin ilk ayağı olarak düzenlendi. Eğitim, BTK'de görev yapan kadın yönetici ve personele yönelik gerçekleştirildi.

Gönül, açılış konuşmasında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan “Kadının Güçlenmesi” ve “Finansal Okuryazarlık” genelgelerinin toplumsal refah ile sürdürülebilir kalkınmanın temel taşları haline geldiğini ifade etti. 22 Mayıs'ın “Finansal Okuryazarlık Günü” ilan edilmesiyle bu konunun ulusal ölçekte stratejik öneme taşındığını belirtti.

“Kadınlar piyasaların doğal paydaşıdır”

Son yıllarda yatırımcı sayısındaki artışa dikkat çeken Gönül, finansal bilginin yaygınlaşmasının yalnız bireyleri değil, tüm piyasaları yakından etkilediğini söyledi. Borsada 2,2 milyon kadın yatırımcı bulunduğunu hatırlatarak, kadınların ekonominin görünmez gücü olduğuna vurgu yaptı:

“Aile bütçesini yöneten, tasarruf kültürünü aktaran ve geleceğe yön veren kadınlardır. Yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılmasında en büyük rol kadınlara aittir.”

Her yaştan ve her kesimden kadına erişim

Gönül, finansal bilginin erişilebilir ve uygulanabilir olması gerektiğini belirterek, yalnızca büyük şehirlerdeki değil; kooperatiflerde çalışan, ev hanımı, dezavantajlı kesimler ve meslek sahibi tüm kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Amacın kadınları finansal anlamda “dirençli” kılmak olduğunu kaydetti.

“Kadınların yatırım ve girişimcilik ekosisteminde daha görünür hale gelmesini istiyoruz” diyen Gönül, programın temel amacını şöyle özetledi: Sermaye piyasalarına katılımı artırmak, tasarrufları bilinçli ve güvenli şekilde değerlendirmek, dijital çağda finansal güvenlik farkındalığını güçlendirmek.

Kadın girişimcilere özel projeler

Gönül, kadın girişimcilerin sermaye piyasalarında daha fazla yer bulabilmesi için kapsamlı projeler yürüttüklerini açıkladı. “Siber Dünya ve Finansal İzler” adlı yeni projelerle kadınlara yönelik dijital dolandırıcılıktan yatırım araçlarının doğru kullanımına kadar geniş kapsamlı eğitimler verildiğini aktardı.

Finansal Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Kayseri, Adana, Konya ve Hatay’da kadınlara özel seminerler düzenlendiğini; deprem bölgesindeki girişimci kadınlar ile kooperatif üyelerine ayrı eğitim içerikleri sunulduğunu söyledi.

“Finansal bilgi aynı zamanda güvenliktir”

Parayı yönetmenin kadar onu korumanın da kritik önemde olduğunu belirten Gönül, finansal okuryazarlığın yalnızca refah değil, güvenliğin de anahtarı olduğunu vurguladı. Dolandırıcılık, dijital tehditler ve bilinçsiz yatırım davranışlarına karşı kadınların korunmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Türkiye’de bir ilk olarak, Jandarma Genel Komutanlığı personeli ve ailelerine finansal okuryazarlık eğitimi verdiklerini de ekledi.

“Kadınlar için özgürlüğün anahtarı”

Gönül, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Finansal okuryazarlık, kadının elinde sadece bilgi değil; özgürlüğün, eşitliğin ve toplumsal dönüşümün anahtarıdır. Bu bilgi, yalnızca bireysel yaşamları değil, ailelerin ve ülkenin geleceğini değiştirecek bir güce sahiptir.”