SPK Başkanı Gönül: Piyasa derinleşiyor, yatırım fonları bizim gözbebeğimiz

Türkiye Sermaye Piyasala­rı Birliğinin (TSPB) sek­törde faaliyet gösteren ku­rumların başarılarını görünür kılmak amacıyla 11 yıldır ger­çekleştirdiği "TSPB Altın Boğa Ödülleri" İstanbul'da düzenle­nen törenle sahiplerini buldu.

TSPB açıklamasına göre, kurumsal başarı hikayelerinin ödüllendirildiği 11'inci TSPB Altın Boğa Ödülleri sermaye piyasası faaliyetlerine göre 5 kategoride 21 dalda verildi.

Törende bir konuşma ya­pan Sermaye Piyasası Ku­rulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son yıllarda ya­tırımcıların piyasaya olan il­gisinin ve güveninin artması­nın kendilerini memnun etti­ğini aktararak, "Bu durumun en somut göstergesi, yatırım­cı sayılarımızdaki yükseliş­tir. Bugün geldiğimiz noktada 1 milyon bandında uzun yıl­lar yatay seyreden pay piyasa­sı yatırımcı sayısı 6,4 milyon seviyelerinde bulunmaktadır" açıklamasını yaptı. Sermaye piyasalarında toplam bakiye­li yatırımcı sayısının 10 mil­yonun üzerinde seyretmek­te olduğunu kaydeden İbra­him Ömer Gönül, "Şirketlerin de sermaye piyasalarına ilgisi katlanarak devam etmektedir. Son 5 yılda borsada işlem gö­ren şirket sayısı 394'ten 604'e yükselmiştir" ifadelerini kul­landı.

63 milyar lira kaynak sağlandı

Gönül, 2025 yılında 18 şirke­tin halka arz edildiğini anım­satarak, bu yılın ilk çeyreğinde 14 şirketin halka arzının ger­çekleştiğini, bu halka arzlarla şirketlerin piyasadan sırasıyla 45,2 milyar lira ve 18,5 milyar lira kaynak sağladığını belirtti.

Geçen yıl şirketlerin 2,2 tril­yon liralık borçlanma aracı ve 350 milyar liralık kira sertifi­kası ihracı gerçekleştirdiği­ni hatırlatan Gönül, "2026 yılı mart sonu itibarıyla da şirket­ler 622 milyar lira civarında borçlanma aracı ve 122 milyar lira seviyesinde kira sertifi­kası ihracı gerçekleştirmiştir. Yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçları da son yıl­larda kayda değer gelişim gös­termiştir" değerlendirmesin­de bulundu.

Sermaye piyasalarının de­rinleşmesi adına önemli alan­lardan bir diğerinin yatırım fonları olduğu vurgulayan İb­rahim Ömer Gönül, "Her za­man söylüyorum, fonlar bizim gözbebeğimiz. Sermaye piya­salarının geniş kitlelere ulaş­masında en önemli kasımız fonlar" açıklamasını yaptı.

Gönül, 89 portföy yönetim şirketince yönetilen portföy büyüklüğünün mart sonu iti­barıyla 12,7 trilyon lira seviye­sinde olduğunu belirterek, "9 menkul kıymet yatırım ortak­lığı, 52 gayrimenkul yatırım ortaklığı ve 8 girişim serma­yesi yatırım ortaklığının top­lam piyasa değeri 936 milyar lira düzeyindedir" ifadelerini kullandı.

Hedef piyasalara derinlik kazandırmak

Türkiye Sermaye Piyasala­rı Birliği Yönetim Kurulu Baş­kanı Pamir Karagöz ise hedef­lerinin sermaye piyasalarının derinliğini artırmak, yatırım­cı tabanını genişletmek ve pi­yasaların uluslararası rekabet gücünü daha da yukarı taşı­mak olduğunu bildirdi.

Sektörle birlikte çalışmaya, üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceklerini kaydeden Karagöz, "Birliğimizin kuru­luşunun 25'inci yılını kutluyo­ruz. Çeyrek asırdır Birliğimiz, finansal okuryazarlığın ar­tırılması, yatırımcı tabanı­nın genişlemesi, sektörümü­zün gelişmesi, derinleşmesi ve uluslararası rekabet gücünün artması adına önemli bir rol üstlenmiştir" değerlendirme­sinde bulundu.

Karagöz, pandemi sonrasın­da sermaye piyasalarına olan ilginin tarihi seviyelere ulaştı­ğını vurgulayarak, son yıllarda artan yatırımcı ilgisinin, sek­töre yalnızca yeni fırsatlar de­ğil, aynı zamanda yeni sorum­luluklar ve yeni bakış açıları da getirdiğini ifade etti.

Sermaye piyasalarına olan ilginin artmasında finansal okuryazarlığın gelişmesi için yürütülen çalışmaların da çok önemli katkısı olduğunu belir­ten Karagöz, dijital platform­ların yaygınlaşması ve yatırım araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte sermaye piyasalarının çok daha geniş kitlelere ulaştı­ğını aktardı.

Karagöz, halka arzların şir­ketlere uzun vadeli ve sürdü­rülebilir finansman imkanı sunarken yatırımcılar için de ekonominin büyümesine or­tak olma fırsatı yarattığına işa­ret ederek, "Türkiye'nin güçlü ve ölçekli şirketlerinin serma­ye piyasalarıyla daha fazla bu­luşması yalnızca şirketler için değil, ülkemizin büyüme hika­yesi için de kritik bir eşik ola­caktır" açıklamasını yaptı.