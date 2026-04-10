SPK Başkanı Gönül: Piyasa derinleşiyor, yatırım fonları bizim gözbebeğimiz
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, piyasaların derinleşmesi adına önemli alanlardan birinin yatırım fonları olduğunu vurgulayarak, “Her zaman söylüyorum, fonlar bizim gözbebeğimiz. Sermaye piyasalarının geniş kitlelere ulaşmasında en önemli kasımız fonlar” dedi.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) sektörde faaliyet gösteren kurumların başarılarını görünür kılmak amacıyla 11 yıldır gerçekleştirdiği "TSPB Altın Boğa Ödülleri" İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
TSPB açıklamasına göre, kurumsal başarı hikayelerinin ödüllendirildiği 11'inci TSPB Altın Boğa Ödülleri sermaye piyasası faaliyetlerine göre 5 kategoride 21 dalda verildi.
Törende bir konuşma yapan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son yıllarda yatırımcıların piyasaya olan ilgisinin ve güveninin artmasının kendilerini memnun ettiğini aktararak, "Bu durumun en somut göstergesi, yatırımcı sayılarımızdaki yükseliştir. Bugün geldiğimiz noktada 1 milyon bandında uzun yıllar yatay seyreden pay piyasası yatırımcı sayısı 6,4 milyon seviyelerinde bulunmaktadır" açıklamasını yaptı. Sermaye piyasalarında toplam bakiyeli yatırımcı sayısının 10 milyonun üzerinde seyretmekte olduğunu kaydeden İbrahim Ömer Gönül, "Şirketlerin de sermaye piyasalarına ilgisi katlanarak devam etmektedir. Son 5 yılda borsada işlem gören şirket sayısı 394'ten 604'e yükselmiştir" ifadelerini kullandı.
63 milyar lira kaynak sağlandı
Gönül, 2025 yılında 18 şirketin halka arz edildiğini anımsatarak, bu yılın ilk çeyreğinde 14 şirketin halka arzının gerçekleştiğini, bu halka arzlarla şirketlerin piyasadan sırasıyla 45,2 milyar lira ve 18,5 milyar lira kaynak sağladığını belirtti.
Geçen yıl şirketlerin 2,2 trilyon liralık borçlanma aracı ve 350 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiğini hatırlatan Gönül, "2026 yılı mart sonu itibarıyla da şirketler 622 milyar lira civarında borçlanma aracı ve 122 milyar lira seviyesinde kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. Yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçları da son yıllarda kayda değer gelişim göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.
Sermaye piyasalarının derinleşmesi adına önemli alanlardan bir diğerinin yatırım fonları olduğu vurgulayan İbrahim Ömer Gönül, "Her zaman söylüyorum, fonlar bizim gözbebeğimiz. Sermaye piyasalarının geniş kitlelere ulaşmasında en önemli kasımız fonlar" açıklamasını yaptı.
Gönül, 89 portföy yönetim şirketince yönetilen portföy büyüklüğünün mart sonu itibarıyla 12,7 trilyon lira seviyesinde olduğunu belirterek, "9 menkul kıymet yatırım ortaklığı, 52 gayrimenkul yatırım ortaklığı ve 8 girişim sermayesi yatırım ortaklığının toplam piyasa değeri 936 milyar lira düzeyindedir" ifadelerini kullandı.
Hedef piyasalara derinlik kazandırmak
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz ise hedeflerinin sermaye piyasalarının derinliğini artırmak, yatırımcı tabanını genişletmek ve piyasaların uluslararası rekabet gücünü daha da yukarı taşımak olduğunu bildirdi.
Sektörle birlikte çalışmaya, üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceklerini kaydeden Karagöz, "Birliğimizin kuruluşunun 25'inci yılını kutluyoruz. Çeyrek asırdır Birliğimiz, finansal okuryazarlığın artırılması, yatırımcı tabanının genişlemesi, sektörümüzün gelişmesi, derinleşmesi ve uluslararası rekabet gücünün artması adına önemli bir rol üstlenmiştir" değerlendirmesinde bulundu.
Karagöz, pandemi sonrasında sermaye piyasalarına olan ilginin tarihi seviyelere ulaştığını vurgulayarak, son yıllarda artan yatırımcı ilgisinin, sektöre yalnızca yeni fırsatlar değil, aynı zamanda yeni sorumluluklar ve yeni bakış açıları da getirdiğini ifade etti.
Sermaye piyasalarına olan ilginin artmasında finansal okuryazarlığın gelişmesi için yürütülen çalışmaların da çok önemli katkısı olduğunu belirten Karagöz, dijital platformların yaygınlaşması ve yatırım araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte sermaye piyasalarının çok daha geniş kitlelere ulaştığını aktardı.
Karagöz, halka arzların şirketlere uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman imkanı sunarken yatırımcılar için de ekonominin büyümesine ortak olma fırsatı yarattığına işaret ederek, "Türkiye'nin güçlü ve ölçekli şirketlerinin sermaye piyasalarıyla daha fazla buluşması yalnızca şirketler için değil, ülkemizin büyüme hikayesi için de kritik bir eşik olacaktır" açıklamasını yaptı.