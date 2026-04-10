SPK Başkanı Gönül: Piyasa derinleşiyor, yatırım fonları bizim gözbebeğimiz

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, piyasaların derinleşmesi adına önemli alanlardan birinin yatırım fonları olduğunu vurgulayarak, “Her zaman söylüyorum, fonlar bizim gözbebeğimiz. Sermaye piyasalarının geniş kitlelere ulaşmasında en önemli kasımız fonlar” dedi.

Türkiye Sermaye Piyasala­rı Birliğinin (TSPB) sek­törde faaliyet gösteren ku­rumların başarılarını görünür kılmak amacıyla 11 yıldır ger­çekleştirdiği "TSPB Altın Boğa Ödülleri" İstanbul'da düzenle­nen törenle sahiplerini buldu.

TSPB açıklamasına göre, kurumsal başarı hikayelerinin ödüllendirildiği 11'inci TSPB Altın Boğa Ödülleri sermaye piyasası faaliyetlerine göre 5 kategoride 21 dalda verildi.

Törende bir konuşma ya­pan Sermaye Piyasası Ku­rulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son yıllarda ya­tırımcıların piyasaya olan il­gisinin ve güveninin artması­nın kendilerini memnun etti­ğini aktararak, "Bu durumun en somut göstergesi, yatırım­cı sayılarımızdaki yükseliş­tir. Bugün geldiğimiz noktada 1 milyon bandında uzun yıl­lar yatay seyreden pay piyasa­sı yatırımcı sayısı 6,4 milyon seviyelerinde bulunmaktadır" açıklamasını yaptı. Sermaye piyasalarında toplam bakiye­li yatırımcı sayısının 10 mil­yonun üzerinde seyretmek­te olduğunu kaydeden İbra­him Ömer Gönül, "Şirketlerin de sermaye piyasalarına ilgisi katlanarak devam etmektedir. Son 5 yılda borsada işlem gö­ren şirket sayısı 394'ten 604'e yükselmiştir" ifadelerini kul­landı.

63 milyar lira kaynak sağlandı

Gönül, 2025 yılında 18 şirke­tin halka arz edildiğini anım­satarak, bu yılın ilk çeyreğinde 14 şirketin halka arzının ger­çekleştiğini, bu halka arzlarla şirketlerin piyasadan sırasıyla 45,2 milyar lira ve 18,5 milyar lira kaynak sağladığını belirtti.

Geçen yıl şirketlerin 2,2 tril­yon liralık borçlanma aracı ve 350 milyar liralık kira sertifi­kası ihracı gerçekleştirdiği­ni hatırlatan Gönül, "2026 yılı mart sonu itibarıyla da şirket­ler 622 milyar lira civarında borçlanma aracı ve 122 milyar lira seviyesinde kira sertifi­kası ihracı gerçekleştirmiştir. Yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçları da son yıl­larda kayda değer gelişim gös­termiştir" değerlendirmesin­de bulundu.

Sermaye piyasalarının de­rinleşmesi adına önemli alan­lardan bir diğerinin yatırım fonları olduğu vurgulayan İb­rahim Ömer Gönül, "Her za­man söylüyorum, fonlar bizim gözbebeğimiz. Sermaye piya­salarının geniş kitlelere ulaş­masında en önemli kasımız fonlar" açıklamasını yaptı.

Gönül, 89 portföy yönetim şirketince yönetilen portföy büyüklüğünün mart sonu iti­barıyla 12,7 trilyon lira seviye­sinde olduğunu belirterek, "9 menkul kıymet yatırım ortak­lığı, 52 gayrimenkul yatırım ortaklığı ve 8 girişim serma­yesi yatırım ortaklığının top­lam piyasa değeri 936 milyar lira düzeyindedir" ifadelerini kullandı.

Hedef piyasalara derinlik kazandırmak

Türkiye Sermaye Piyasala­rı Birliği Yönetim Kurulu Baş­kanı Pamir Karagöz ise hedef­lerinin sermaye piyasalarının derinliğini artırmak, yatırım­cı tabanını genişletmek ve pi­yasaların uluslararası rekabet gücünü daha da yukarı taşı­mak olduğunu bildirdi.

Sektörle birlikte çalışmaya, üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceklerini kaydeden Karagöz, "Birliğimizin kuru­luşunun 25'inci yılını kutluyo­ruz. Çeyrek asırdır Birliğimiz, finansal okuryazarlığın ar­tırılması, yatırımcı tabanı­nın genişlemesi, sektörümü­zün gelişmesi, derinleşmesi ve uluslararası rekabet gücünün artması adına önemli bir rol üstlenmiştir" değerlendirme­sinde bulundu.

Karagöz, pandemi sonrasın­da sermaye piyasalarına olan ilginin tarihi seviyelere ulaştı­ğını vurgulayarak, son yıllarda artan yatırımcı ilgisinin, sek­töre yalnızca yeni fırsatlar de­ğil, aynı zamanda yeni sorum­luluklar ve yeni bakış açıları da getirdiğini ifade etti.

Sermaye piyasalarına olan ilginin artmasında finansal okuryazarlığın gelişmesi için yürütülen çalışmaların da çok önemli katkısı olduğunu belir­ten Karagöz, dijital platform­ların yaygınlaşması ve yatırım araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte sermaye piyasalarının çok daha geniş kitlelere ulaştı­ğını aktardı.

Karagöz, halka arzların şir­ketlere uzun vadeli ve sürdü­rülebilir finansman imkanı sunarken yatırımcılar için de ekonominin büyümesine or­tak olma fırsatı yarattığına işa­ret ederek, "Türkiye'nin güçlü ve ölçekli şirketlerinin serma­ye piyasalarıyla daha fazla bu­luşması yalnızca şirketler için değil, ülkemizin büyüme hika­yesi için de kritik bir eşik ola­caktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
