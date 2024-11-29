SPK Başkanı Gönül: Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fon büyüklüğü 6 trilyon TL'yi aştı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen 4. Portföy Yönetimi Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam fon büyüklüğünün kasım itibarıyla 6 trilyon lirayı aştığını belirtti. Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin ise 5,1 trilyon liraya ulaştığını kaydetti.

Kurumsal yatırımcıların sermaye piyasasının büyümesinde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Gönül, işlemlerin sorunsuz gerçekleşmesi ve piyasa derinliğinin artırılması açısından bu yapının önemine dikkat çekti.

Gönül, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğünün bir önceki yıla göre yüzde 100 artış kaydettiğini belirtti. 2024'te kurumsal yatırımcıların, menkul kıymet ve emeklilik fonlarının yanı sıra sürdürülebilirlik temalı yatırımlara olan ilgisinin de arttığını ifade etti.

Yenilenebilir enerji ve sosyal alanlara odaklanan fonların toplam piyasa değeri 28,2 milyar lirayı bulurken, bu kapsamda 60 menkul kıymet yatırım fonunun faaliyet gösterdiği açıklandı.

Gönül, TEFAS ve BEFAS platformlarının işlem hacimlerine dikkat çekerek, TEFAS’ta toplam işlem hacminin 5 trilyon liraya, BEFAS’ta ise 45 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Düzenlemeler ve finansal okuryazarlık

SPK Başkanı, yıl içinde sektörel ihtiyaçlara yönelik birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti. Yatırımcı haklarının korunması ve yönetimde şeffaflığın artırılması amacıyla “Sorumlu Yönetim İlkeleri” rehberinin güncellendiğini ve raporlama standartlarının belirlendiğini söyledi. Ayrıca, girişim sermayesi yatırım fonlarının finansmanındaki etkinliği artırmak adına düzenlemeler yapıldığını, proje gayrimenkul yatırım fonlarının kurulmasına olanak sağlandığını vurguladı.

Finansal Okuryazarlık Platformu’nun sektöre katkısına değinen Gönül, bu platformun yatırımcılar ve yönetim şirketleri için önemli bir kaynak haline geleceğini ifade etti.