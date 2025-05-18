SPK Başkanı Gönül'den faizsiz finans mesajı: Reel ekonomiye güç katıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, faizsiz finans araçlarının özellikle gerçek varlık veya emtiaya dayalı olarak ihraç edilmesi ve kar-zarar ortaklığını öne çıkarması nedeniyle reel ekonominin finansmanına doğrudan katkı sağladığını bildirdi.

SPK'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 130'dan fazla ülkenin sermaye piyasası düzenleyici kuruluşunun üye olduğu Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütünün (IOSCO) 2025 yıllık toplantıları Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

SPK Başkanı Gönül'ün Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEMC) Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendiği IOSCO Yıllık Toplantıları sırasında, Avrupa Bölge Komitesi, GEMC, Yönetim Kurulu ve Başkanlar Komitesi başta olmak üzere IOSCO komite toplantılarına SPK tarafından katılım sağlandı.

Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi toplantısı sırasında üyeler, IOSCO Yönetim Kurulu ve bölge komiteleri gündemindeki konular hakkında bilgilendirildi. Akabinde, IOSCO'nun kapasite geliştirme ve menkul kıymet düzenlemelerine ilişkin IOSCO ilkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmaları sunuldu.

"Faizsiz finans araçları reel ekonominin finansmanına doğrudan katkı sağlıyor"

SPK Başkanı Gönül, toplantıların son gününde düzenlenen "Faizsiz Finansman Araçlarının Değer Yaratmak ve Sermaye Piyasalarını Geliştirmek Konusundaki Potansiyeli" konulu panelde konuştu.

Faizsiz finans araçlarının özellikle gerçek varlık veya emtiaya dayalı olarak ihraç edilmesi ve kar-zarar ortaklığını öne çıkarması nedeniyle reel ekonominin finansmanına doğrudan katkı sunduğunu kaydeden Gönül, bu açıdan konvansiyonel finansal araçlara nazaran sağladığı faydalara dikkati çekti.

Gönül, faizsiz finans araçlarının bu özellikleri nedeniyle borç birikimine yol açmaması ve spekülasyona konu olmaması dolayısıyla finansal istikrar bakımından da avantajlı olduklarını vurguladı.

Kira sertifikaları, pay senetleri ve katılım fonları ile ilgili dünya ve Türkiye tecrübelerini katılımcılarla paylaşan Gönül, bu araçların görece yeni olmalarına rağmen, özellikle son 15 yılda konvansiyonel finansa alternatif olarak piyasalarda önemli bir yer kazandığını bildirdi.

Faizsiz finans araçlarındaki uluslararası işbirliğinin önemi

SPK Başkanı Gönül, bu piyasaların kurulması ve geliştirilmesi alanında yaşanan zorluklar karşısında düzenleyici otoriteler tarafından atılan adımları ve bu alanda yapılacak uluslararası işbirliğinin önemini anlattı.

Gönül, son dönem eğilimleri çerçevesinde, faizsiz finansın özellikle yeşil dönüşümün finansmanı konusunda kullanılmasına ilişkin uygulamalara da konuşmasında yer verdi.

Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ahmet Aysan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu Başkanı Mohammad Faiz Azmi ile Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon ve Düzenleyici İşlemler Bölüm Başkanı Paula Redondo Pereira de konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcılar ülke piyasaları hakkındaki son gelişmeleri paylaştı

Verilen bilgiye göre, yıllık toplantıya katılan üyeler, ülkelerinin piyasalarında son dönemde gerçekleşen gelişmeler hakkında bilgi verdi ve finansal tabana yayılma konusunda görüşmeler yapıldı.

Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesinin Aralık 2024'te Ankara'da gerçekleştirilen toplantısı sırasında kurulan Uluslararası Sürdürülebilirlik İlkelerinin GEMC üyeleri tarafından kabulüne yönelik çalışma grubu tarafından da toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda GEMC üyelerinin söz konusu standartların uygulanmasına yönelik tecrübeleri ve Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulunun son dönem çalışmaları görüşüldü.

IOSCO Yönetim Kurulu toplantısı kapsamında ise özellikle bireysel yatırımcıların korunması ile finansal teknolojiler konularında devam eden çalışmalar ve piyasalardaki son dönem gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, IOSCO'nun idari ve mali yönetimine ilişkin konular karara bağlandı.