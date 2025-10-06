SPK Başkanı Gönül'den halka arz açıklaması

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) tarafından organize edilen, SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliğinde düzenlenen 9. Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle başladı.

Sermaye piyasalarında büyük değişimler

Etkinliğin açılışında konuşan SPK Başkanı Gönül, sermaye piyasalarında son dönemde büyük değişimler gerçekleştiğini belirterek, sürdürülebilirlik, yapay zeka ve kripto varlıkların sermaye piyasalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Gönül, kripto varlıklara yönelik düzenlemelere işaret ederek, "Özellikle günümüzde kripto varlıklara, bu varlıkların alınmasına ve satılmasına yönelik kurulumuz tarafından düzenleme getirilmiş ve bu düzenleme son aşamasına gelmiştir." şeklinde konuştu.

Sermaye piyasası araçlarından yararlananların sayısı 11 milyon

İbrahim Ömer Gönül, tasarruflarını ve birikimlerini sermaye piyasalarında değerlendiren, tüm bu sermaye piyasası araçlarından yararlanan vatandaşların sayısının yaklaşık 11 milyon olduğunu belirterek, pay senedi yatırımcı sayısının ise 6,4 milyon seviyesinde bulunduğunu açıkladı.

Gönül, bu bağlamda finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesini ve yaygınlaştırılmasının en önemli gündem maddesi olduğuna dikkat çekti; yüz yüze ve çevrim içi seminer, toplantı ve eğitimlerle toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını vurguladı.

"Piyasa bozucu eylemlere karşı proaktif önlemler alıyoruz"

SPK olarak sermaye piyasalarının güvenle işlemesini sağlamak, yatırımcının haklarını korumak ve piyasa aktörleri arasında adil, rekabetçi ve şeffaf bir yapı tesis etmekle yükümlü olduklarını vurgulayan Gönül, "Bu kapsamda etkin denetimler yapıyor, piyasa bozucu eylemlere karşı proaktif önlemler alıyoruz" dedi. Gönül, yatırımcının korunması sırasında onların tercihlerine müdahale etmeme hassasiyeti taşıdıklarının altını çizdi.

Halka arzı tamamlanan şirket sayısnı sene sonuna kadar artacak

Bu yıl 14 şirketin halka arzını tamamladıklarını dile getiren Gönül, "Sene sonuna kadar bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Dünya Yatırımcı Haftası boyunca yapılacak etkinliklerin sektörümüzde pozitif katkı sağlayacağını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına ilgisi artıyor"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz ise TSPB'nin yürüttüğü faaliyetlerden ve hedeflerinden bahsederek, 2019 yılında 1,2 milyon olan yerli bireysel pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının şu anda 6,4 milyon seviyesine ulaştığını bildirdi.

Gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına olan ilgisinin dikkati çeken biçimde arttığını vurgulayan Karagöz, "2019 yılında toplam yerli bireysel pay senedi yatırımcılarının yüzde 23'ünü kadınlar oluştururken 2024 sonunda bu oran yüzde 35'e ulaştı. Benzer şekilde 2019'da yerli bireysel yatırımcıların yüzde 27'si 40 yaş altı iken, bugün yüzde 48'i buldu. Bu gelişmeleri sermaye piyasalarımızın geleceği açısından son derece umut verici buluyoruz." dedi.

"Toplam portföy büyüklüğü 10 trilyon liraya ulaştı"

Pamir Karagöz, portföy yönetim şirketlerince yönetilen fonların çeşitliliği artarken, yatırımcı sayısının ağustos sonu itibarıyla 5,3 milyona ulaştığını belirterek, toplam portföy büyüklüğünün ise ağustos sonunda 10 trilyon liraya ulaştığını belirtti.

Sermaye piyasaları ürün ve hizmet yelpazesinin genişlemesine paralel olarak yatırımcıların karşılaştıkları fırsat ve risklerin de arttığını dile getiren Karagöz, yatırımcıların bilgilendirilmesinin ve finansal okuryazarlığının artırılmasının önemine dikkati çekti.

"WhatsApp ve Telegram'dan tavsiye almayın" uyarısı

Karagöz, bazı yatırımcıların, sosyal medya üzerinden hiçbir güvenirliği olmayan kişilerin "tüyo" veya "fırsat" diye sundukları söylemlere inanarak yatırım yaptıklarını üzülerek gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle WhatsApp ve Telegram gibi iletişim uygulamaları aracılığıyla birçok dolandırıcılık vakası yaşanıyor. Bu gruplarda, getiri vaadiyle insanları etkileyip resmi aracı kurum hesabı olmayan sahte hesaplara para göndermeleri isteniyor. Bir süre sonra ise yatırımcılar, bu gruplara veya ilgili kişilere ulaşamadıklarında ve vadedilen getiriyi elde edemediklerinde dolandırıldıklarını acı bir şekilde fark ediyorlar."

Karagöz, bu gibi durumların yaşanmaması için yatırımcıların güvenilir kaynaklar olarak SPK, TSPB ve yetkili aracı kurumları dikkate alması ve lisanslı uzman personel dışında herhangi bir kimseden danışmanlık almaması konusunda uyardı.