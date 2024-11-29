SPK Başkanı Gönül'den 'halka arz' açıklaması! Tarih verdi

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül 4. Portföy Yönetimi Zirvesi'nin ardında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Gönül, "Yıl başından önce bunu belirlemeyi ve hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah yetişecektir" dedi. Sektörün fikrini alarak ilerlediklerinin altını çizen Gönül, "Uygun zamanda gereken değişikliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni halka arzlar bekleniyor

SPK başkanı, aralık ayında yeni halka arzların beklendiğini belirterek, kaç adet olacağına ilişkin "Sayı söylemek yanlış olur. Dosyaların bitmesi ve şirketlerin talebine göre bakacağız." dedi.

Talep çok yüksek

Halka arzlarda 2025'in nasıl geçeceğine dair bir soru üzerine Gönül, "Halka arz talebi geçen seneki gibi oldukça yüksek. Biz de ona göre piyasanın şartlarına göre halka arzlara devam etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Hava yolu şirketleri katılım endeksinden çıktı

Katılım endeksinden büyük hava yolu şirketlerinin çıkmasının nasıl yorumladığı sorulan Gönül, "Katılım endeksindeki şartları belirleyen Borsanın kendi çalışmasıdır. Biz sadece orada destek veriyoruz. Oradaki standartlara göre Borsa bu değerlendirmeyi yapıyor zaten." açıklamasında bulundu.