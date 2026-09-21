SPK, fon tasfiye süresini 6 aya çıkardı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 20 Eylül 2026 tarihli kararıyla fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gitti. Buna göre, daha önce 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kurul Karar Organı’nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.