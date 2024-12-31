SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine 2025 yılında uygulanacak tarifeyi belirledi

SPK'nın "2025 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Değerleme Uzmanlan Birliği üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde belirlenen asgari ücret tarifesi uygulanacak. Ücretlerin tutarları asgari nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilecek.

Buna göre, belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında, brüt metrekaresi 150'ye kadar olan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 11 bin TL olacak. 150-250 brüt metrekare arasında 11 bin 748 TL, 251-500 brüt metrekare arasında 13 bin 478 TL asgari değerleme ücreti uygulanacak.