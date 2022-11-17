SPK, iki şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar 600 milyon lira, Q Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar lira, Ulusal Faktoring AŞ'nin 270 milyon lira, Koç Finansman AŞ'nin 410 milyon lira, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 40 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildi.

Osmanlı Portföy Yönetimi AŞ'nin, Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin, Neo Portföy Yönetimi AŞ Simya I Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin, Gri Portföy Yönetimi AŞ’nin Gri Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon’un kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanması kararlaştırıldı.

Kurul, @_Analizci_ Twitter hesabı üzerinden KORDS payına ilişkin olarak takipçilerine alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra mülkiyetinde bulunan KORDS paylarını satması sebebiyle Kadir Koçak'a idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.