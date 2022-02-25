SPK, iki şirketin halka arzını onayladı

SPK haftalık bülteni yayınlandı. Buna göre kurul, Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ'nin pay başına 8,25 liradan, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ'nin pay başına 14 liradan halka arzına onay verdi.

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 510 milyon liralık bedelli sermaye artırımı; Zorlu Faktoring AŞ'nin 200 milyon lira, Creditwest Faktoring AŞ'nin 105 milyon lira, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 500 milyon dolar, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 8 milyar 600 milyon lira borçlanma aracı başvurusu kabul edildi.

SPK, yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa yatırım fonları dahil) 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarının ve emeklilik yatırım fonlarının 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait yıllık raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilanının yapılabilmesi için 30.04.2022 tarihine kadar ek süre verilmesini kararlaştırdı.

Kurul ayrıca, "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" (Rehber) Kurul Karar Organı'nın i-SPK 128.18 sayılı İlke Kararı ile kabul edilerek yayımlanmış ve Rehber kapsamındaki sermaye piyasası araçlarının ihracında sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca alınacak Kurul ücretlerinde yüzde 50 oranında indirime (kira sertifikaları için 24.06.2016 tarih ve 20/710 sayılı Kurul Kararı ile sağlanan indirime ek olarak) gidilmesine karar verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nın 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.