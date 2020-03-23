SPK piyasalara nefes verdi

23 Mart 2020

Şebnem TURHAN



Sermaye Piyasası Kurum (SPK) 19 Mart’ta yaptığı toplantının sonuçları açıkladı. Buna göre, SPK öncelikle personelin yarı zamanlı/ dönüşümlü/ uzaktan erişimli veya kurumun belirleyeceği benzeri diğer usuller çerçevesinde çalıştırılmasının kendi sorumlulukları dahilinde mümkün olduğu hususunun aracı kurumlara ve portföy yönetim şirketlerine bildirilmesine karar verdi. Açıklamada, tevsik edilebilecek şekilde alınacak bir müşteri onayı çerçevesinde, emir alınması, kabulü ve iletimiyle ilgili olası müşteri uyuşmazlıklarında makul kabul edilebilecek tevsik edici kayıt mekanizmalarının kurulması önerildi.



WhatsApp’tan emir verilebilecek



Gerçekleştirilecek işlemler hakkında müşterilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması şartlarıyla, uzaktan erişimli çalışması öngörülen personelin cep telefonlarında yer alan mobil uygulamalar (whatsapp vb.) üzerinden tesis edilecek iletişimler yoluyla ve/veya personele tahsis edilmiş kişisel e-posta adresi üzerinden emir kabul edilebilecek.



Yüzde 50 oranı yumuşatıldı



Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması ve teminat oranının bu oranın altına düşmesi halinde yüzde 50’ye tamamlanmasını düzenleyen hükmün, Kurul karar tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar yüzde 35’etamamlatılacak şekilde uygulanmasına karar verildi.



Halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının geri alımını herhangi bir limit söz konusu olmaksızın gerçekleştirebilmelerine imkân sağlandığı, pay geri alımları öncesinde, asgari olarak söz konusu geri alımın amacını, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını ve bu iş için ayrılabilecek azami fon tutarını içeren bir yönetim kurulu kararı alınarak kamuya açıklanması gerektiği ve bu hükümlerin hala yürürlükte olduğu belirtildi.



Bilanço açıklamaya 1 ay süre



Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlar ile yatırım fonlarının 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi ile 01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesine imkan sağlandı.



İşletmelerin de finansal tablolarını mevzuatta belirtilen süreye 30 gün eklemek suretiyle yapabilmelerine olanak verildi. Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin “Zamanaşımı İlanı” başlıklı 25’inci maddesinin 1 ve 2’nci fıkralarındaki sürelerin birer ay uzatılmasına karar verildi. Ayrıca SPK, kurula yapılacak bildirim ve başvuruların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden yapılabileceğini hatırlattı.