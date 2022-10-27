SPK, SASA Polyester AŞ'nin sermaye artırımını onayladı

SPK haftalık bülteni yayımlandı, Kurul, Birikim Varlık Yönetim AŞ'nin 500 milyon lira, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 5 milyar lira, Koç Fiat Kredi Finansman AŞ'nin 450 milyon lira, Gübre Fabrikaları TAŞ'ın 3 milyar lira, AG Anadolu Grubu Holding AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Kent Finans Faktoring AŞ'nin 165 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 3 milyar lira, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 288 milyon lira borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ'ye II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11/2 nci maddesi uyarınca, istifa eden yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi yerine, 30 günlük yasal süre içerisinde yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi atanmaması sebebiyle idari para cezası uyguladı.

SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 15 milyon 830 bin 245 bin liralık bedelli tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onaylayan Kurul'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SASA Polyester Sanayi AŞ'nin (SASA) 2 milyar 240 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 200 milyon euro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) 28 milyon 200 bin euro nominal değerli kısmının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 2 milyar 255 milyon 830 bin 245 liraya artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 lira nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 1,7814 euro dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100 bin euro birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 5 milyon 613 bin 562,37 adet (56.135,62 lot) SASA payı verilmek suretiyle PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek 15 milyon 830 bin 245 lira nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin kurul tarafından olumlu karşılanmasına karar verildi."