SPK tedbirleri uzattı: Açığa satış yasağı ve kredili işlemlerde esneklik sürüyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 8 Mart 2026 tarihli karar kapsamında getirilen tedbirlerin 27 Mart 2026 tarihli seans sonuna kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.

Buna göre, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklanacak, kredili sermaye piyasası işlemlerinde ise öz kaynak oranı esnetilerek uygulanmaya devam edecek.

Ayrıca SPK, ihraç edilen sermaye piyasası araçları herhangi bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına, Kurul’un resmi internet sitesi üzerinden erişilebileceğini duyurdu.