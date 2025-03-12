SPK'dan 28 şirkete KAP bildirimi için ek süre! Gerekçesi ve tarihleri belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 şirkete 31 Aralık 2024 tarihli finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmeleri için ek süre tanıdı.

SPK şirketlerin mali tablolarını daha sağlıklı ve detaylı şekilde hazırlayabilmesi için bu adımı attı.

Yarımcılar için de bilgilendirme sürecinin aksamadan devamı hedefleniyor.

Ek süre verilen kurumlar arasında farklı sektörlerden pek çok firma var.

Şirketlere tanınan ek süreler, 18 Mart 2025 ile 11 Nisan 2025 tarihleri arasında değişiklik gösteriyor.

Hangi şirket finansal raporlarlarını ne zaman açıklayacak?

Gübre Fabrikaları Türk T.A.Ş. (11.04.2025 (dahil) tarihine kadar).

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (25.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (25.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (11.04.2025 (dahil) tarihine kadar).

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (10.04.2025 (dahil) tarihine kadar).

Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (11.04.2025 (dahil) tarihine kadar).

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (18.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımlar A.Ş. (25.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (11.04.2025 (dahil) tarihine kadar).

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (25.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Baydöner Restoranları A.Ş. (25.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (21.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Kiler Holding A.Ş. (11.04.2025 (dahil) tarihine kadar).

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (21.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. (11.04.2025 (dahil) tarihine kadar).

Kuyaş Yatırım A.Ş. (28.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (11.04.2025 (dahil) tarihine kadar).

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (25.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Turkish Bank A.Ş. (25.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (21.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (21.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (31.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (11.04.2025 (dahil) tarihine kadar).

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (25.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (20.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (21.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Yeo Teknolojileri Enerji ve Endüstri A.Ş. (26.03.2025 (dahil) tarihine kadar).

Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (21.03.2025 (dahil) tarihine kadar).