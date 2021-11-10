SPK'dan 3 kişiye işlem yasağı

SPK haftalık bültenine göre kurul, DMSAS paylarında, 19 Ekim-9 Kasım'da meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucu Mustafa Ökkeş Üstün, Erol Kara ve Mehmet Mustafa Gürban'a 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Açıklamada, "@el_patrone_bist" hesabından DMSAS payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı paylaşımlarda bulunulduğunun belirlendiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 'Piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107. maddesinin 2. fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6362 sayılı SPKn'nun 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 11 Kasım'dan başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."