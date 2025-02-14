SPK'dan 6 şirketin başvurusuna onay: İzinler ve cezalar açıklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dört şirketin borçlanma aracı ihracı ve iki şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurularını onayladı.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler’in 540 milyon lira, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret’in ise 270 milyon 100 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvuruları uygun bulundu. Borçlanma aracı ihracı başvurularında ise Ak Finansal Kiralama 3 milyar lira, Destek Yatırım Bankası 30 milyon dolar, Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji 3,9 milyar lira, Akbank ise 10 milyar liralık ihraç için onay aldı.

Bunun yanı sıra, Azimut Portföy Yönetimi AŞ’nin Azimut Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verildi. A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi alma talebi de olumlu değerlendirildi.

SPK ayrıca, Ata Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun katılma paylarının ihracı için başvurulan belgenin onaylanmasını ve Alternatif Menkul Değerler AŞ’nin sermayesinin 77 milyon liradan 132 milyon liraya yükseltilmesine yönelik talebi kabul etti.

Toplam yaklaşık 10 milyon para cezası

Kurul, Hedef Portföy Yönetimi’ne 1,5 milyon lira, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret’e 246 bin 511,47 lira, Turkish Menkul Değerler’e toplam 1 milyon 232 bin 557,35 lira, Eliptik Yatırım Menkul Değerler’e 493 bin 22,94 lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler’e 1 milyon 944 bin 578 lira ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında yapılan işlemler nedeniyle iki kişiye toplam 9 milyon 899 bin 256,61 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca, “GalaFx” ve “GL Yatırım” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile yedi kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Türkiye’de yerleşik kişilere izinsiz olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki süreç başlatıldı.