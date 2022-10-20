SPK'dan 7 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Sümer Varlık Yönetimi AŞ'nin 405 milyon lira, Çelik Halat ve Tel Sanayi AŞ'nin 450 milyon lira, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'nin 500 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 970 milyon lira, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 1 milyar lira, Oyak Çimento Fabrikaları AŞ'nin 2 milyar lira ve Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 3 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Gri Portföy Yönetimi AŞ Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verildi.

Suç duyurusu ve idari para cezaları

Kurul, Şok Marketler Ticaret AŞ hakkında 69 bin 783 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

İncelemeler sonrası 5 isme de 478 bin 846'şer lira idari para cezası uygulanması kararı alındı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 16 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.