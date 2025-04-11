SPK’dan Beşiktaş’a yeşil ışık! Dev sermaye artırımı onaylandı: Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacak

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin bedelli sermaye artırımı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Kulüp, bu onayla birlikte mali yapısını güçlendirme yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Sermaye artışı kapsamında Beşiktaş, mevcut 1.2 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 6 milyar TL’ye yükseltecek. Bu artış, yüzde 400’lük bir oranla dikkat çekerken, kulüp bu işlem sonucunda yaklaşık 2.4 milyar TL nakit girişini hedefliyor.

Hâlihazırda Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin yüzde 51’lik hissesine sahip olan kulüp, bu adımla finansal bağımsızlığını artırmayı planlıyor.

Yönetim daha önce yaptığı açıklamalarda, sermaye artışından elde edilecek kaynağın büyük bölümünün Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırma anlaşması kapsamında kullanılacağını belirtmişti. İşlem ve gider maliyetlerinin düşülmesinin ardından gelirin yaklaşık yüzde 90 ila 98’i konsorsiyum bankalarına olan kredi borçlarının kapatılmasında değerlendirilecek.

Kalan yüzde 2 ila 10’luk bölüm ise futbolcu ve teknik heyet maaşlarının ödenmesi, bonservis işlemleri ve kulübün cari giderlerinde kullanılacak. Bu gelişmeyle birlikte Beşiktaş, borç yükünü azaltarak sportif ve mali anlamda daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.