SPK'dan CVK Maden, Karsu Tekstil ve Katılımevim'in sermaye artırımlarına onay

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı. Kurul, üç şirketin sermaye artırımı başvurusunu onaylarken, çok sayıda borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracına da izin verdi.

Buna göre, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 380 milyon liralık bedelli sermaye artırımı, Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret AŞ'nin 105,3 milyon liralık bedelli sermaye artırımı ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin 4 milyar 930 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Kurul ayrıca Aztek Teknoloji, Vestel Beyaz Eşya, Anadolu Isuzu, Garanti Finansal Kiralama, Garanti Faktoring ve Hedef Yatırım Bankası'nın borçlanma aracı ihraç tavanı başvurularına da onay verdi.

Öte yandan Golden Global Varlık Kiralama, Katılım Varlık Kiralama ve Ziraat Katılım Varlık Kiralama tarafından gerçekleştirilecek çeşitli kira sertifikası ihraçlarına da izin verildi.