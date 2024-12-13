SPK'dan Fenerbahçe'nin bedelli sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde üç şirketin sermaye artırımı taleplerine onay verdi. Bu kapsamda Fenerbahçe Futbol A.Ş., 151 milyon TL bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Fenerbahçe'nin mevcut 98.98 milyon TL olan sermayesi, artış sonrası 250 milyon TL’ye ulaşacak.

SPK'nın kararına göre, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyattan kullandırılacak. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin tamamlanmasının ardından kalan paylar, yine 6 TL’den başlamak üzere, birincil piyasada halka arz edilecek.

Ayrıca, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar'ın 80 milyon TL'lik sermaye artırımı ile Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin 531 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırım talepleri de onaylandı.

Borçlanma ve diğer finansal izinler

SPK, çeşitli kurum ve kuruluşların toplamda milyarlarca liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına da onay verdi. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 5 milyar TL, Deniz Faktoring'in 5.4 milyar TL ve Vakıf Faktoring'in 8.6 milyar TL’lik borçlanma araçları ihraç talepleri, kurul tarafından uygun bulundu.

Yatırım fonlarına izin

SPK, BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'nin “Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu” ve Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin “Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu” gibi yeni yatırım fonlarının kurulmasına da onay verdi. Ayrıca, çeşitli portföy yönetim şirketlerinin girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları kurma talepleri de kabul edildi.

İdari para cezaları ve hukuki işlemler

SPK, sermaye piyasası işlemlerinde usulsüzlük tespit edilen birçok şirkete ve bireye idari para cezası verdi. AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'ye Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bilgi açıklama gecikmesi nedeniyle 872 bin 282 TL ceza kesildi.

Kurul ayrıca, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve çeşitli diğer firmaların pay piyasası işlemleriyle ilgili olarak toplamda milyonlarca liralık ceza uyguladı.

Son olarak, Türkiye'deki 108 internet sitesine, yurt dışında kaldıraçlı işlem yapılması nedeniyle erişim engeli getirilmesi kararlaştırıldı.