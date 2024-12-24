SPK’dan Finans Geleceği Zirvesi’nde kripto ve yeşil finans düzenlemeleri vurgusu

Finansın Geleceği Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvede konuşan SPK Başkanı Gönül, Türkiye sermaye piyasalarının son yıllarda kaydettiği gelişmeleri değerlendirdi.

Yatırımcı sayısı ve fon büyüklüğünde artış

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarına olan ilginin artmaya devam ettiğini belirtti. Gönül, pay senetlerinde 7 milyon, yatırım fonlarında ise 5,4 milyon yatırımcıya ulaşıldığını açıkladı. Ayrıca, borçlanma araçları ve bireysel emeklilik sistemi ile yaklaşık 36 milyon vatandaşın sermaye piyasalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Son 3 yılda 127 şirketin halka arz edildiğini ve toplamda 156 milyar lira fon sağladığını belirten Gönül, 2024 yılı itibarıyla 1,6 trilyon lira borçlanma aracı ihracının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Girişim sermayesi ve finansal okuryazarlık projeleri

Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğünün 200 milyar lirayı aştığını ifade eden Gönül, menkul kıymet yatırım fonlarında yönetilen varlıkların 2024 yılında 3,7 trilyon lirayı geçtiğini dile getirdi. Ayrıca, finansal okuryazarlık seferberliği başlatarak toplumun her kesimine ücretsiz finansal eğitim sunduklarını belirtti.

Kripto varlık düzenlemesi ve yeni adımlar

Gönül, bu yılın en önemli düzenlemeleri arasında kripto varlık sağlayıcılarına yönelik yeni kuralların yer aldığını vurguladı. Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliklerle kripto varlıkların artık SPK denetimine tabi olduğunu belirtti.

Bireysel emeklilik fonlarından girişim sermayesi yatırım fonlarına aktarılacak yatırım miktarının artırılması, gayrimenkul yatırım fonlarının konut üretimine finansman sağlama yetkisi ve aracı kurumların asgari kuruluş sermayelerinin 300 milyon lira olarak belirlenmesi gibi düzenlemelerle piyasaların daha güçlü hale getirildiğini söyledi.

Sürdürülebilirlik ve yeşil finansman

Sürdürülebilirlik konusuna da değinen Gönül, yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarının toplam ihraç tutarının 350 milyar liraya ulaştığını belirtti. Ekonominin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için atılan adımların devam edeceğini vurgulayan Gönül, kısa süre içinde sürdürülebilirlik ve toplumsal etkiyle ilgili bir rehberin daha yayımlanacağını duyurdu.

Türkiye’nin uluslararası itibarı artıyor

Gönül, Türkiye sermaye piyasalarının uluslararası alandaki itibarının arttığına dikkat çekerek, SPK’nın yenilikçi ve kararlı çalışmalarıyla ekonomiyi daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti.