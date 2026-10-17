SPK'dan Hedef Portföy kararı: Yatırım fonları tasfiye edilecek

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarına yönelik yeni bir karar açıkladı. Kurulun 15 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda, söz konusu fonların tasfiye işlemlerine başlanması kararlaştırıldı.

SPK bülteninde yer alan duyuruya göre, kurulun 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında tasfiyesine karar verilen Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlar, 30 Eylül 2026 tarihli karar kapsamından çıkarıldı.

Tasfiye sürecinde uygulanacak esaslar belirlendi

Alınan kararla birlikte Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlar için tasfiye süreci başlatılırken işlemlerin hangi esaslara göre yürütüleceği de netleştirildi.

Buna göre, söz konusu fonların tasfiye işlemleri, SPK'nin 30 Eylül 2026 tarihli kararıyla A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olacak.

Böylece Hedef Portföy Yönetimi AŞ bünyesindeki fonların tasfiyesinde de daha önce diğer portföy yönetim şirketlerinin fonları için oluşturulan düzenleyici çerçeve uygulanacak.