SPK'dan iki halka arza onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültende Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin halka arzını onayladığını duyurdu.

SPK'nın haftalık bültenin de yer alan açıklamaya göre, Kalekim'in 1 TL nominal değerli payları 13,75 TL ve 14,75 TL fiyat aralığından, Penta'nın ise 1 TL nominal değerli payları 32 TL ve 38 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.