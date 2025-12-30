Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ne zaman halka arz oluyor? Talep toplama tarihi ne? Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ne zaman halka arz oluyor? Fiyatı ne?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı haftalık bültende, yeni halka arzlar ile halka açık şirketlerin sermaye artırımı ve pay ihraçlarına ilişkin önemli kararlar yer aldı. Bültende özellikle iki şirketin halka arzına verilen izinler dikkat çekti.

SPK bültenine göre, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ’nin halka arzına onay verildi. Mevcut ortaklardan Haydar Şahin’e ait 10 milyon TL nominal değerli B grubu paylar, 1 TL nominal değerli pay başına 30,24 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arz sonrası şirketin sermayesi 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükselecek.

Kurul ayrıca Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin halka arz başvurusunu da kabul etti. Mevcut ortaklardan Ahmet Kerem Eren’e ait 42 milyon 250 bin TL nominal değerli B grubu paylar, 1 TL nominal değerli pay başına 9,77 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Şirketin sermayesi halka arzla birlikte 168 milyon 242 bin 225 TL’den 210 milyon 492 bin 225 TL’ye çıkacak.

SPK bülteninde halka açık şirketlerin pay ihraçlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Buna göre, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Lider Faktoring AŞ ve Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Kayseri Şeker Fabrikası’nın sermayesi 706 milyon TL’den 3 milyar TL’ye, Lider Faktoring’in sermayesi 558 milyon 360 bin TL’den 1 milyar 88 milyon 802 bin TL’ye, Agrotech’in sermayesi ise 1,2 milyar TL’den 2,4 milyar TL’ye yükseltilecek.

Bültende ayrıca Fenerbahçe Futbol AŞ’nin 5 milyar TL tutarında bedelli sermaye artırımı yoluyla halka arz yapmasına izin verildiği belirtildi. Pasifik Teknoloji AŞ’nin pay ihraç işleminin ise tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirileceği kaydedildi.