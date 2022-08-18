SPK'dan Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları'nın sermaye artırımına onay

SPK haftalık bültenine göre, Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 51 milyon 500 bin liralık bedelsiz sermaye artırımını onaylandı.

Akça Gayrimenkul Yatırımı AŞ'nin 32 milyon liralık, Volkswagen Doğuş Finansman AŞ'nin 600 milyon liralık, Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin 3 milyar 140 milyon liralık, Fiba Faktoring AŞ'nin 240 milyon liralık, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 300 milyon liralık, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon liralık, Phillip Capital Menkul Değerler AŞ'nin 675 milyon liralık, Tat Gıda Sanayi AŞ'nin 1 milyar liralık, D Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 80 milyon liralık, QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık, Türkiye İş Bankası AŞ'nin 200 milyon euroluk, Akbank TAŞ'nin toplam 4 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 50 milyon liralık, Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Kurul, Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda Nurol Holding AŞ'ye 873 bin 92,50 lira idari ceza uygulanmasına karar verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 41 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.