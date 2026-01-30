SPK’dan sermaye artırımı ve borçlanma araçlarına onay

SPK, halka açık ortaklıkların pay ihraçlarına ilişkin başvuruları karara bağladı. Buna göre Kurul, Çan2 Termik AŞ’nin 3 milyar liralık, Uşak Seramik Sanayi AŞ ile Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 1 milyar 225 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Ayrıca Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 110 milyon liralık bedelli, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ise 4 milyar 200 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusu uygun bulundu.

Borçlanma aracı ihraçlarına yeşil ışık

Kurul, çok sayıda şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna da onay verdi. Buna göre;

Eko Faktoring AŞ: 125 milyon TL

Doğru Varlık Yönetim AŞ: 400 milyon TL

Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ: 1 milyar TL

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ: 2 milyar TL

Opet Petrolcülük AŞ: 10 milyar TL

Ziraat Bankası AŞ: 150 milyar TL

Yapı ve Kredi Bankası AŞ: 85 milyar TL

Halkbank: 1 milyar dolarlık

borçlanma aracı ihraç başvuruları kabul edildi.

Fon kuruluşları ve faaliyet izinleri

Kurul, Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulması planlanan;

Gayrimenkul Şemsiye Fonu

Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Katılım Şemsiye Fonu

Serbest Şemsiye Fon

kuruluşlarına izin verdi.

Ayrıca ED Capital Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebi de olumlu karşılandı.

Aytemiz Yatırım Bankası’na faaliyet izni

Öte yandan, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ’nin, yurt içinde emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı ve sınırlı saklama hizmeti faaliyet izinlerine ilişkin başvurusu kabul edildi.

Yaptırımlar ve idari para cezaları

SPK, Marbaş Menkul Değerler AŞ hakkında yürütülen inceleme sonucunda, lisanssız personelin müşteri portföyü yönetimi ve müşteri temsilciliği yapması gerekçesiyle 49 milyon 37 bin 366 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet üzerinden yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 13 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki süreç başlatılmasına hükmetti.

İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttüğü belirlenen 6 internet sitesi için de erişim engeli kararı alınırken, adına kayıtlı 1 telefon hattını kullandıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.