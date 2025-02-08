SPK'dan, yargıya finansal okuryazarlık eğitimi

Finansal okuryazarlık konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaşması amacıyla çalışmalarını sürdüren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yargıda Birlik Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı.

Geçen yıl mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in himayelerinde finansal okuryazarlık platformunun açılışının yapılarak, Türkiye finansal okuryazarlık seferberliğini başlattıklarını belirten SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, “7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın bu eğitimleri alması için yoğun mesai harcıyoruz. Yaklaşık 8 aylık dönemde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İş Kurumu, KOSGEB, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ile iş birliği protokolleri imzaladık. Birçok kurum ve kuruluşla protokol imzalamak üzere ön görüşmelerimiz devam etmektedir” açıklamasını yaptı. Gönül, yargı camiasına yönelik yapılacak bu iş birliği ile farkındalık çemberini daha da genişleteceklerini söyledi. Bu protokollerle birlikte toplumun tüm kesimlerinde finansal okuryazarlık konusun da ciddi bir farkındalık olduğunu gözlemlediklerini aktaran Gönül, “Platformdaki eğitim videoları sayesinde katılımcılar; kişisel bütçeyapmaktan finansal araçları tanımaya, finansal planlama yapmaktan tasarruf edebilmeye pek çokyetkinliği kazanabilecek. Sadece Jandarma’da eğitim videoları 5 milyonun üzerinde izlendi. Platformda, sosyal medyadan tüyo ve duyum adı altında kötü niyetli insanların paylaşımlarına ve yönlendirmelerine karşı da sermaye piyasası yatırımcılarını bilgilendirecek videolar bulunmaktadır” diye konuştu.

“Kurumlarla yapılan protokoller oldukça kıymetli”

Kurul olarak sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini ve gelişmesini sağlamakta yükümlü olduklarını vurgulayan Gönül, kurumlarla yapmakta oldukları protokollerin son derece kıymetli olduğunu dile getirdi. Sadece kurumların çalışanları ve üyeleriyle değil aynı zamanda tüm aileleriyle birlikte bu eğitimlere katılmalarının önemli olduğunu ifade eden Gönül, Yakın dönemde 0-6 yaş ve “erken öğrenme” dönemleri için dünyada ilk ve tek olacak finansal okuryazarlık projesini hayata geçirmek için paydaşlarla hazırlık çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdükleri bilgisini verdi.

“Eğitimlere katılanlara sertifika verilecek”

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Dr. Birol Kırmaz da “Protokolle birlikte yargı mensuplarına ve

adalet çalışanlarına yönelik finansal farkındalık toplantıları düzenleneceği bilgisini verdi. Eğitim

amaçlı bu toplantılar sayesinde teknolojinin gelişimi ve finansal enstrümanların çeşitlenmesiyle

gittikçe sofistike hale gelen sermaye piyasası ve finansal ürünlerin optimal kullanımının sağlanacağını aktaran Kırmaz, “Finansal okuryazarlık platformu web sitesinde: Bütçe, bankacılık, kredi, kripto varlıklar, yatırım ve borsa olmak üzere altı farklı kategori de hazırlanan 55 adet eğitim videosunu izleyenlere katılım sertifikası verilecek. Ayrıca eğiticilerin eğitimi kapsamında da programlar ve finansal okuryazarlık seminerleri düzenlenebilecek” dedi.