SPK'dan yatırım fonlarına kapsamlı düzenleme: Serbest fon ihracına ve sermaye yeterliliğine sınırlama getirildi

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de kapsamlı değişiklikler yaparak portföy yönetim şirketlerinin fon ihraç süreçleri ile serbest fonların yönetimine ilişkin yeni düzenlemeler getirdi.

SPK'nın yürürlüğe giren kararları kapsamında, yatırımcıların korunması ve fon yönetiminde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla fon sayısı, sermaye yeterliliği ve çalışanlara yönelik fonlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda yeni kurallar belirlendi.

Düzenlemeyle portföy yönetim şirketlerinin ihraç edebileceği serbest fon sayısına sınırlama getirildi. Özel fonlar da dahil olmak üzere bir portföy yönetim şirketinin ihraç edebileceği serbest fon sayısı, şirket bünyesinde istihdam edilen portföy yöneticisi sayısını aşamayacak.

Belirlenen sınırın üzerinde serbest fonu bulunan mevcut şirketlere ise düzenlemeye uyum sağlamaları için 30 Haziran 2029'a kadar süre tanındı.

Portföy yönetim şirketleri için asgari başlangıç sermayesi yetkilerine göre 250 milyon TL ve 500 milyon TL olarak belirlendi.

SPK'nın belirlediği bazı yeni kurallar şöyle:

Fon türlerine yeni seçenek eklenebilecek

Fon Tebliği kapsamında, Kurulun uygun görmesi halinde mevcut düzenlemede sayılanların dışında yeni şemsiye fon türleri belirlenebilecek.

Karma şemsiye fonların kapsamı belirlendi

Karma Şemsiye Fonlar, portföyünün tamamı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayacak. Bu fonlarda ortaklık payları, borçlanma araçları, kira sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinin ayrı ayrı fon toplam değerinin en az yüzde 20'sini, birlikte ise en az yüzde 80'ini oluşturması gerekecek.

Aynı tür şemsiye fonlara bağlı fon sayısı sınırlandı

Portföy yönetim şirketleri tarafından, serbest şemsiye fon, koruma amaçlı şemsiye fon ve garantili şemsiye fon ile özel fon niteliği taşıyanlar hariç olmak üzere, aynı türdeki şemsiye fonlara bağlı olarak azami iki adet fon ihraç edilebilecek.

Yatırım stratejisinin farklılaşmasına bağlı olarak Fon Tebliği ve Rehber hükümleri çerçevesinde belirli ibarelere fon unvanında yer verilmesi suretiyle farklılaştırılan fonlar ile farklı dağıtım kanalları kullanan, farklı katılma payı alım satım esasları uygulayan ve/veya farklı yatırımcı kitlesine sunulan fonlar, fon sayısına ilişkin sınırın hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

Risk değerine göre fon ihracına sınırlama

Katılma payları değişken şemsiye fona, fon sepeti şemsiye fonuna ve katılım şemsiye fonuna bağlı olarak ihraç edilecek fonların yatırım stratejileri, Rehber’de hesaplama yöntemine yer verilen risk değeri baz alınarak belirlenecek.

Her bir risk değer grubundan en fazla bir adet fon ihraç edilebilecek. Fon adında fon türüne ilaveten ilgili ifadelerin de yer alması şartıyla, ihraç edilebilecek azami fon sayısı risk değerli olanlar da dahil dördü geçemeyecek.