SPK’dan yeni düzenleme: Profesyonel ve nitelikli yatırımcının finansal eşiği yükseldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı kriterlerinde kapsamlı bir güncellemeye gitti. Kurul Karar Organı’nın 18 Aralık 2025 tarihli ve 65 sayılı toplantısında alınan kararla, talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecek yatırımcılar için aranan finansal eşikler önemli ölçüde artırıldı.

Alınan karara göre, profesyonel müşteri statüsü için daha önce 1 milyon TL olarak uygulanan finansal varlıklar toplamı tutarı 10 milyon TL’ye, 500 bin TL olan işlem hacmi şartı ise 5 milyon TL’ye yükseltildi. Aynı doğrultuda, mevzuatta tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılabilmesi için öngörülen parasal tutarlar da yeniden belirlendi.

Söz konusu değişiklikle birlikte, SPK’nın çeşitli tebliğlerinde profesyonel yatırımcı tanımına atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartları da güncellenmiş oldu. Ancak yeni belirlenen tutarların, gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar açısından uygulanmayacağı belirtildi. Bu yatırımcılar için Kurul kararının yayımı tarihinden önce geçerli olan finansal eşikler uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.

Artırılan tutarların, ilk kez profesyonel müşteri ve/veya nitelikli yatırımcı olacak yatırımcılar için Kurul kararının yayımı tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Karar öncesinde mevcut düzenlemeler kapsamında profesyonel müşteri veya nitelikli yatırımcı statüsü kazanmış olan yatırımcıların ise bu hakları korunacağı belirtildi.