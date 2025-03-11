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SPK’dan yeni karar! 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağı uzatıldı

SPK, Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili yürütülen inceleme kapsamında, 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağını 6 ay daha uzattı. Kurul, yasağın mevcut süresi dolduktan sonra geçerli olacağını duyurdu.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce belirlenen 6 kişi için geçici işlem yapma yasağının süresini 6 ay daha uzattı.

Karar, SPK bülteninde yer aldı

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle yürütülen inceleme kapsamında, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince söz konusu kişilere uygulanan kısıtlama süresi uzatıldı.

Kurul, isimlerini açıkladığı kişilere yönelik mevcut işlem yasağının, süresinin dolmasının ardından 6 ay boyunca devam edeceğini duyurdu.