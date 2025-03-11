SPK’dan yeni karar! 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağı uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce belirlenen 6 kişi için geçici işlem yapma yasağının süresini 6 ay daha uzattı.

Karar, SPK bülteninde yer aldı

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle yürütülen inceleme kapsamında, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince söz konusu kişilere uygulanan kısıtlama süresi uzatıldı.

Kurul, isimlerini açıkladığı kişilere yönelik mevcut işlem yasağının, süresinin dolmasının ardından 6 ay boyunca devam edeceğini duyurdu.