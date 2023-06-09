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SPK'den 1 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (ALFAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin, 1 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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SPK bülteninde, Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, 6362 Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101/1 maddesi ile Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Mehmet Emre Cihangir'e 12 Haziran Pazartesi günü başlamak üzere borsalarda altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.