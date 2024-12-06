SPK'den 2 ay aradan sonra iki halka arz onayı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin halka arzına onay verdi.

SPK, sorunlu alacakların tahsili alanında faaliyet gösteren Sümer Varlık Yönetim'in halka arzına izin verdi.

SPK bültenine göre halka arzda sermayenin 118 milyon liraya artırılması kapsamında ihraç edilecek 18 milyon nominal tutarda hisse ile mevcut ortak ASV Holding'e ait 10 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

Halka arz hisse başına 22 liradan yapılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 616 milyon lira, yani 17,7 milyon dolar, halka açıklık oranı yüzde 23,7 olacak.

Şirketin halka arzdan elde edeceği gelirin yarısı tahsili gecikmiş alacak portföyü alımı, diğer yarısı ise finansal borçların kapatılması için kullanılacak.

Çağdaş Cam Sanayi'ne de izin verildi

SPK, cam üreticisi Çağdaş Cam Sanayi'nin halka arzına da izin verdi.

Halka arzda sermayenin 168 milyon liraya artırılması kapsamında ihraç edilecek 31 milyon nominal tutarda hisse ile mevcut ortaklardan Seyfetdin Pirinç'e ait 11 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

Halka arz hisse başına 20 liradan yapılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 840 milyon lira, yani 24,2 milyon dolar, halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.

Şirketin halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 35'ini yeni fabrika yatırımı için, yüzde 15'ini makine ve ekipman yatırımı için, yüzde 25-30'unu güneş enerjisi santrali için, %20'sini ise işletme sermayesi için kullanacak.