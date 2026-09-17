SPK’den Pusula Portföy’e iki yıllık işlem yasağı ve suç duyurusu

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında yürüttüğü denetimler kapsamında yeni kararlar aldı. SPK’nin haftalık bülteninde, üç şirketin paylarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Pusula Portföy ve Tera Portföy bünyesindeki bazı isimler hakkında uygulanan tedbirler açıklandı.

Katılımevim işlemleri nedeniyle iki yıllık yasak

SPK, Katılımevim paylarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Pusula Portföy’e ve bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

İşlem yasağı getirilen isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da yer aldı.

Gündoğdu Gıda işlemleri de incelendi

Kurul, Gündoğdu Gıda paylarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle çok sayıda Pusula Portföy fon yöneticisine iki yıllık işlem yapma yasağı getirdi.

SPK ayrıca Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler dolayısıyla bazı Pusula Portföy fon yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tera Portföy yöneticisi hakkında da karar alındı

SPK’nin denetimleri Destek Finans Faktoring paylarında gerçekleştirilen işlemleri de kapsadı.

Kurul, bu işlemler nedeniyle Tera Portföy fon yöneticisi İbrahim Bekçi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İbrahim Bekçi’ye ayrıca iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi.