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SPK'den repo ve ters repo işlemlerine yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa Repo ve Ters Repo Pazarı'nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi. Belirlenen sürede Takasbank'a bildirilmeyen ve ilgili hesapta bloke edilmeyen menkul kıymetlere ilişkin işlemler geçersiz sayılarak Borsa tarafından iptal edilecek.

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SPK'den repo ve ters repo işlemlerine yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa Repo ve Ters Repo Pazarı'nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi.

SPK'nin "Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Borsa Repo ve Ters Repo Pazarı'nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemlerdeki menkul kıymetlerin Takasbank'ın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılacak.

Söz konusu işlemler, Takasbank’ın bildirimi çerçevesinde Borsa tarafından iptal edilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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