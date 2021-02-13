SPM: Gençlerde geniş tanımlı işsizlik yüzde 40,5, genç kadınlarda yüzde 49,8

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), Şubat 2021’den itibaren “İşgücü Piyasalarında Genç Nüfusun Görünümü” başlığıyla değerlendirme notu yayımlamaya başladı.

Dr. Pınar Kaynak ve Aylin İngenç tarafından yapılan Şubat 2021 çalışmasında, Kasım 2020 dönemi işgücü verilerine göre yüzde 25,4 olan resmi genç işsizlik oranı, geniş tanımlı olarak hesaplandığında yüzde 40,5’e yükseldi. Cinsiyete göre kırılımda, Kasım 2020 dönemi geniş tanımlı işsizlik kadınlarda yüzde 49,8, erkeklerde yüzde 34,8 olarak belirlendi.

SPM çalışma notunda geniş tanımlı genç işsizlik oranı yanında, bir diğer önemli gösterge olan “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Genç Nüfus (NEET)”a dair göstergeler de verilecek.

Çalışmada, geniş tanımlı işsizlik oranı tanımı ve bulgular hakkında şu bilgi verildi:

Pandemi koşullarının geleneksel istihdam verilerini anlamsız kılması sebebiyle bu oran, 2019 Kasım dönemindeki genç işsizlik oranından 0,9 puan daha yüksekti. Önceki yılın aynı döneminde genç işsizlik oranı yüzde 24,5 olarak açıklanmıştı. Bu açıklamaya karşın SPM araştırmacıları, pandemi koşullarını daha iyi yansıtabilen geniş tanımlı genç işsizlik oranının yüzde 40,5 olduğunu belirledi. Bu istihdam verisi, pandeminin yaşanmadığı önceki yılın aynı döneminde yüzde 31,5 idi. SPM, gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranını hesaplarken ‘işsizim’ diyenlere ek olarak ‘ümidi kırılanlar ve herhangi başka bir sebepten dolayı iş aramaktan vazgeçtikleri için işgücünden çıkan kişileri’ de dikkate aldı.

İki genç kadından biri işsiz

Araştırmada genç kadınların salgın döneminde en olumsuz etkilenen kesimlerden biri olduğu sonucuna ulaşıldı. Genç kadınlarda Kasım-2020 döneminde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 49,8’e yükseldi. Bir önceki yıl aynı dönemde bu oran yüzde 40,2 seviyesindeydi.

Çalışmayan, eğitim görmeyen gençler

SPM çalışmasında Kasım 2020’de NEET oranının yüzde 27,1 olduğu ve bu seviye ile OECD içinde üçüncü sırada bulunulduğu kaydedildi. Kasım 2020 dönemi itibariyle “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Genç Nüfus (NEET)” bir önceki döneme göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 187 bin, NEET oranı ise yüzde 27,1 olarak açıklandı. Bu oranın Ekim dönemine göre 0,5 puan azalırken, yıllık olarak 1,9 puan arttığı görüldü. SPM çalışmasında Türkiye’nin halen, OECD ülkeleri içerisinde NEET oranı en yüksek üçüncü ülke olduğu vurgulandı.

NEET oranının alt kırılımlarına bakıldığında, lise altı eğitimlilerin en fazla etkilenen grup olduğu, bu grubu mesleki veya teknik lise eğitimine sahip olanlar ve yüksek öğretimli olanların takip ettiği belirtildi. Çalışmada, çoğu eğitim grubunda son iki dönemdir NEET oranının ciddi oranda düşmesine de vurgu yapıldı.