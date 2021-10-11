SPM: İşsizlik 0,5 puan düşecek

İşgücü piyasaları göstergelerine dair isabetli tahminleri ile tanınan Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), ağustos ayında işsizlik oranının temmuz ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 11,6 olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

SPM, tarım dışı işsizlik oranının da azalarak yüzde 13,2 olarak gerçekleşeceğini öngörürken; mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0,2 puan azalarak yüzde 13,7 olarak gerçekleşeceğini hesapladı.

İstihdam oranının 0,3 puan artışla yüzde 46,1 seviyesine ulaşacağını bildiren SPM, Ağustos-2021 ayında sanayi istihdamının ise ufak bir azalmayla 5 milyon 832 bin kişi düzeyine inmesini bekliyor.

TÜİK, işgücü istatistiklerini 11 Ekim'de açıklayacak.