SPM'den işsizlik tahmini: Mayısta yüzde 12,6 olabilir

Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), mayıs ayında işsizlik oranının nisan ayına göre 0,3 puan gerileyerek yüzde 12,6 olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan gözetiminde yapılan, Temmuz-2021 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, mayıs dönemine ait 12 Temmuz'da ilan edilecek işsizlik oranı tahminini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre araştırmada, tarım dışı işsizlik oranının 0,1 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesine ineceğini öngörülürken, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 1,2 puanlık gerilemeyle yüzde 15'e düşeceğini hesaplandı.

İstihdam oranının 0,5 puan artarak yüzde 44,7 seviyesine yükseleceğini bildiren SPM, sanayi istihdamının ise hafif azalma ile 5 milyon 872 bin kişi düzeyine inmesini bekliyor.

Araştırmada nisan ayında pandemiye bağlı kapanmaların tekrar gündeme geldiği, diğer yandan mayısta ihracatın yüzde 12,1 oranında, ham madde ithalatının ise yüzde 4,7 yatırım malı ithalatının da yüzde 0,5 oranında azaldığı kaydedildi.

Tüm bu gelişmelerin işsizlik oranlarına olumsuz yönde yansımasını bekledikleri anlatılan çalışmada, ancak kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarmaların yasaklanması gibi önlemlere bağlı olarak, fiilen “işi olmayan” bireylerin resmi tanımlara göre “işsiz” kapsamına girmemesinden ötürü işgücü piyasalarındaki “gerçek” tablonun geleneksel oranlara ne kadar yansıyacağının kestirilemediğine dikkat çekildi.